Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса

Миллиардер Билл Гейтс предупредил, что миру грозят пандемии гораздо хуже коронавируса, и призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила газета Financial Times.

"Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", — пишет издание.

Так, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Как сказал Гейтс, приоритеты в мире "странные", и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Он добавил, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть полезна для решения существующих глобальных проблем здравоохранения, например, для создания вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.

Ранее Гейтс заявлял, что число случаев заражений коронавирусом пойдет на спад после волны штамма "омикрон", COVID-19 будут лечить как сезонный грипп.