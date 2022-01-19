Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии

В Кутаиси, во втором по величине городе Грузии, около 7 тысяч абонентов остались без природного газа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал.

Подача газа прервалась накануне.

По информации управляющего филиалом газораспределительной компании SOCAR Georgia Gas Темура Хвингия, причиной прекращения подачи природного газа стал аварийный случай, который произошел в "Компании транспортировки газа Грузии".

По словам Хвингия, проблема уже решена и подача природного газа восстановится поэтапно в течение дня.

По информации компании, до конца дня все абоненты города Кутаиси будут получать природный газ.