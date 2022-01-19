США выбрали Лос-Анджелес местом проведения Саммита Америк летом 2022 года

Следующий, девятый по счету Саммит Америк, который в июне 2022 года примут США, пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил во вторник президент Джо Байден.

"США проведут девятый Саммит Америк в Лос-Анджелесе <...> в июне 2022 года", - говорится в письменном заявлении главы государства. Темой предстоящей встречи станет построение "устойчивого и справедливого будущего" для Западного полушария, отметил американский лидер. "США с нетерпением ждут встречи лидеров [стран] и заинтересованных сторон со всего полушария для продвижения нашей общей приверженности экономическому процветанию, безопасности, правам человека и достоинству", - подчеркнул Байден.

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств (ОАГ), объединяющей 35 стран. Первый Саммит Америк прошел 9-11 декабря 1994 года в Майами по инициативе Билла Клинтона, который тогда был президентом США. С тех пор конференция ни разу не проводилась в США.