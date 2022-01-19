Европейские индексы снизились - 18-01-22
МОСКВА, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.01% и составил 15772.56 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.94% и составил 7133.83 пункта, британский FTSE снизился на 0.63% и составил 7563.55 пункта, а российский RTSI снизился на 7.29% и составил 1367.45 пункта.
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