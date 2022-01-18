Азербайджанец потерял ногу, подорвавшись на мине
Житель Геранбойского района Азербайджана подорвался на мине. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, инцидент произошел в селе Тапгарагоюнлу.
Житель села Мамедов Вугар Магсуд оглу 1996 года рождения подорвался на мине во время выпаса овец. В.Мамедов госпитализирован, ему ампутировали ногу. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести.
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