Азербайджанец потерял ногу, подорвавшись на мине

Житель Геранбойского района Азербайджана подорвался на мине. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, инцидент произошел в селе Тапгарагоюнлу.

Житель села Мамедов Вугар Магсуд оглу 1996 года рождения подорвался на мине во время выпаса овец. В.Мамедов госпитализирован, ему ампутировали ногу. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести.