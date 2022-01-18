Греция составила список санкций против Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что они составили список мер, которые необходимо будет применить, если Турция в отношении Южного Кипра и Греции займет агрессивную позицию.

Об этом как передает «Арменпресс», сообщает турецкий сайт demokrathaber.org.

«Мы должны осознавать, что в политике Турции по отношении к Греции нет принципиальных изменений. Мы подготовили ряд ограничительных мер, которые могут быть использованы, если Турция вновь в отношении Греции и Кипра займет агрессивную позицию», - заявил премьер-министр Греции.