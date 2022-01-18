Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии перевалило за миллион – с начала пандемии в стране насчитали 1 006 864 инфицированных, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные на правительственном сайте stopcov.ge

Кроме того, за последние 24 часа в Грузии был установлен абсолютный антирекорд ежедневного прироста инфицированных – 7 521 подтвержденный случай за сутки.

Сейчас Грузия переживает шестую волну коронавируса в связи с новым штаммом "омикрон", который был выявлен в стране 20 декабря 2021 года. По прогнозам эпидемиологов, к концу января "омикрон" полностью вытеснит дельта-штамм, доминирующий в стране до этого времени.

Специалисты отмечают, что "омикрон" гораздо реже приводит к тяжелому течению болезни и госпитализации. К этому времени в стране зафиксировано 1 254 случая заражения "омикроном". Средний возраст инфицированных этим штаммом в Грузии – 33,8 лет.

Что касается распространения нового штамма, то 65% от общего количества новых случаев коронавируса, выявленных в Тбилиси, приходится на "омикрон". В регионах этот показатель на уровне 30-35%.

По словам инфекциониста Александра Гогинава, не исключено, что количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом в Грузии превысит несколько десятков тысяч. Инфекционист призывает население строго соблюдать рекомендации.

"Есть риск, что ситуация еще более усугубится. Важно строго следовать рекомендациям и сделать вакцинацию более активной.

На фоне резкого увеличения случаев и нагрузки на госпитальный сектор, в Грузии остается низкой активность населения в программе массовой иммунизации. Полный курс вакцинации прошли лишь 41,5% взрослого населения страны.

Несмотря на ухудшение эпидситуации, правительство не вводит дополнительных ограничений и не говорит о локдауне. На сегодняшний день в Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице.

Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом.