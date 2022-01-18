Apple Pay доступен клиентам Конверс банка как безопасное и надежное средство оплаты через iPhone, Apple Watch

С сегодняшнего дня клиенты Конверс Банка могут пользоваться самым безопасным и надежным платежным инструментом - Apple Pay, избавившись от необходимости передавать платежную карту другому лицу, от касания кнопок платежного терминала и оплаты наличными.

Каждая транзакция через Apple Pay поддерживается инновационными технологиями iPhone. Он обеспечен надежной защитой - идентифицируется по Face ID, Touch ID или паролю устройства.

Все, что вам нужно сделать, чтобы совершить платеж, это поднести свое устройство Apple ближе к платежному терминалу. Платежи с помощью Apple Pay можно совершать в магазинах, торгово-сервисных сетях, интернет-магазинах и т. д.

Apple Pay также можно использовать для платежей в приложениях AppleWatch, а также для более быстрых и удобных покупок в Интернете на iPhone, iPad, Mac. Вам не нужно создавать учетную запись или вводить платежную информацию по несколько раз.

Безопасность и конфиденциальность являются ключевыми элементами Apple Pay. При подключении кредитной или дебетовой карты к Apple Pay фактический номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого устройство снабжено уникальной цифровой картой, которая зашифрована и хранится на сертифицированном чипе Secure Element для безопасного хранения платежной информации.

Настроить Apple Pay очень просто. Все, что вам нужно сделать, это войти в приложение Wallet на вашем iPhone, нажать на знак «+» и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту вашего банка. Сразу после прикрепления карты к iPhone, Apple Watch, iPad և Mac покупатель может начать пользоваться Apple Pay. Клиенты продолжат пользоваться всеми скидками и льготами, которые банк предлагает держателям своих карт.

В Wallet карту также можно добавить из приложения «Мобильный банк Конверс Банка», нажав кнопку «Добавить в Apple Wallet» и следовать инструкциям.

Чтобы узнать больше об Apple Pay, посетите http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Чтобы узнать больше о Конверс Банке, посетите: https://www.conversebank.am/en/

Конверс Банк является одним из динамично развивающихся банков Армении. По состоянию на 1 октября 2021 года общий капитал банка составил около 49 млрд драмов, активы - 369,4 млрд драмов, кредитный портфель - 225 млрд драмов, обязательства перед клиентами (включая выпущенные банком облигации) - 268,7 млрд драмов.

Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.