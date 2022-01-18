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Армен Саркисян и Мариам Аль-Мухейри обсудили вопросы, касающиеся реализации совместных взаимовыгодных проектов

Армен Саркисян и Мариам Аль-Мухейри обсудили вопросы, касающиеся реализации совместных взаимовыгодных проектов

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, 18 января встретился с министром окружающей среды и климатических изменений ОАЭ Мариам Аль-Мухейри.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате президента сообщили, что Мариам Аль-Мухейри поблагодарила президента Саркисяна за участие в заседаниях, посвященных устойчивому развитию и проблемам климатических изменений, проводимых в рамках Форума «Неделя стабильности Абу-Даби».

Отметив, что 28-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) 2023 г. состоится в ОАЭ, она представила ряд шагов, запланированных ее страной в связи с необходимостью противостоять климатическим изменениям.

Президент Саркисян и министр обсудили вопросы, касающиеся расширения сотрудничества между Арменией и Эмиратами в ряде сфер, обеспечивающих стабильное развитие и реализации совместных взаимовыгодных проектов.


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