Ереванский цирк будет оснащен современным световым и звуковым оборудованием: сроки его открытия пока не известны

Ереванский цирк, здание которого уже полностью готово, в скором времени будет оснащен качественным световым и звуковым оборудованием и специальными сиденьями на 2 500 зрителей. Об этом корреспонденту «Арменпресс» рассказал художественный директор Ереванского цирка, профессор Сос Петросян.

По его словам, очень важны и внутренние работы, это закупки ковров и других аксессуаров, которые производятся в Москве и в других городах.

«Мы надеемся, что к концу года цирк торжественно будет открыт. Я также являюсь и президентом Союза цирковых деятелей, члены которого - артисты со всего мира. Они постоянно звонят и говорят, что желают присутствовать на открытии. Мы все заинтересованы в скорейшем открытии цирка», - сказал он.

Сос Петросян подчеркнул, что за эти годы артисты цирка выступали на разных площадках и сценах, и они в хорошей форме.

Спектакль «Цирк зажигает огни», который состоится 29-30 января в Государственном театре музыкальной комедии имени Акопа Пароняна, Сос Петросян считает долгожданным. В нем примут участие профессиональные актеры, приглашенные артисты, лучшие воспитанники Эстрадно-циркового училища имени Л. Енгибаряна. «В этом году курс режиссуры цирка Театрального института окончил ряд студентов, и цирк пополнится новыми режиссерами. Один из них - мой внук Грачья Петросян, поставивший спектакль «Цирк зажигает огни». Это его первая работа. Грачья долго работал над спектаклем, чтобы порадовать зрителей. Он предназначен и детям и взрослым. Это очень ответственный спектакль, сейчас проходят его репетиции», - сказал Сос Петросян, добавив, что они будут выступать и на других сценах.

Сос Петросян также сообщил, что в студии Эстрадно-циркового училища, которую он создал в 1972 году, начался прием. Он напомнил, что занятия в студии бесплатные.

Анжела Амбарцумян