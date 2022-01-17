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Эдгар Парванян назначен вице-губернатором Арагацотнской области

Эдгар Парванян назначен вице-губернатором Арагацотнской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Эдгара Парваняна заместителем губернатора Арагацотнской области Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства.

Другим решением премьер-министра Тигран Егиазарян освобожден от должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Арагацотнской области Республики Армения.


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