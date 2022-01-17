Азиатские индексы снизились - 17-01-22

ТОКИО, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.74% и составил 28333.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.46% и составил 1986.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.58% и составил 3541.67 пункта, а HANG SENG снизился на 0.68% и составил 24218.03 пункта.