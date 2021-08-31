Предстоящие на 18 января мероприятия
17:55, Январь 17, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 20:43 Moderna в ближайшие недели начнет клинические испытания вакцины от "омикрона"
- 20:38 Отдельные группы лиц, зарегистрированные в Арцахе, получат единовременную денежную помощь
- 20:06 НАТО опубликовала стратегию по космосу
- 19:51 Обсуждена эпидемиологическая ситуация в ЕАЭС
- 19:40 Иран приветствует усилия по нормализации отношений между Арменией и Турцией: Саид Хатибзаде
- 19:21 В Швеции выявили новую мутацию омикрон-штамма
- 19:07 Президент Армен Саркисян встретился с исполнительным директором инвестиционной компании Mubadala
- 19:01 Футболист Жирайр Маргарян перешел из ереванского «Арарата» в украинский «Верес»
- 18:58 Состоялась встреча аккредитованных в странах Европы и ряде международных организаций глав дипмиссий Армении
- 18:12 Госагентство Швеции отказало в предоставлении грантов двум азербайджанским организациям
- 18:00 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-01-22
- 17:58 Азиатские индексы снизились - 17-01-22
- 17:55 В правительстве обсуждены перспективы развития сферы виноделия
- 17:55 Предстоящие на 18 января мероприятия
- 17:50 Коронавирусом в мире заразились более 328 млн человек
- 17:47 На заседании правительства Турции будут затронуты итоги встречи спецпредставителей Армении и Турции
- 17:45 Президент Армен Саркисян посетил павильон Армении на «Экспо-2020 Дубай»
- 17:44 Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума
- 17:33 COVID-19: В Армении зарегистрировано 7 случаев заражения штаммом «омикрон»
- 17:10 В ООН прогнозируют, что в мире в 2022 году будет 207 млн безработных
- 17:04 Состоялось совещание на тему «Состояние воинской дисциплины в ВС Армении и пути ее улучшения»
- 17:01 Взрывы в Абу-Даби: повестка визита президента Армении не изменилась
- 16:47 Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток
- 16:20 Нуне Саркисян после посещения Лувра Абу-Даби предложила организовать выставку «Армения с V века до Аршила Горки»
- 16:14 В отношении ввоза товаров из Казахстана и РФ приняты ограничения
19:12, 11.01.2022
Просмотрели 1434 раз Перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается: Азербайджан применяет артиллерию и БПЛА
21:01, 11.01.2022
Просмотрели 1302 раз МИД Франции отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
09:49, 10.01.2022
Просмотрели 1240 раз Пашинян поступил очень мудро: военный эксперт о решении направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ
23:38, 11.01.2022
Просмотрели 1218 раз Провокация Баку - очередное проявление посягательства Азербайджана против территориальной целостности Армении: МИД
22:00, 10.01.2022
Просмотрели 1161 раз Ключевым остается вопрос немедленного вывода азербайджанских пунктов из окрестностей населенных пунктов:омбудсмен Арцаха