Антикризисный фонд АНИФ инвестирует в сферу транспорта и грузоперевозок

Фонд «Предприниматель + государство: антикризисные инвестиции» АНИФ внесет инвестиции в компанию «Глобал Коннект».

Как передает «Арменпресс», руководство компании, учитывая потенциал расширения компании, намеревалось привлечь финансовые средства для расширения доли грузовых услуг. Антикризисный фонд АНИФ для достижения этой цели инвестирует 1,4 млн долларов около.

Учитывая географическое положение Армении, для страны жизненно важное и стратегическое значение приобретает расширение и развитие грузоперевозок и логистики.

Отмечается, что привлеченные инвестиции в основном будут направлены на приобретение новых грузовых автомашин с холодильными камерами. Благодаря увеличению количества машин компания сможет реализовать свою стратегическую цель - предоставлять крупным местным экспортерам и импортерам различные специализированные услуги доставки.

АНИФ участвует в программе в рамках программ антикризисного фонда дочерней компании, созданной с целью смягчения экономических последствий COVID-19. Антикризисный фонд компаниям, желающим расширить или начать новую бизнес-инициативу, предлагает долевое участие не более 49%.

Средства фонда - это не просто финансовое содействие, а инвестиции в бизнес-проекты с потенциалом роста.

Компания «Глобал Коннект» начала свою деятельность в 2018 году. Она осуществляет грузоперевозки и предоставляет логистические услуги в ряд стран.