Рафаэль Надаль во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль удачно стартовал на Открытом чемпионате Австралии.

Как передает «Арменпресс», в первом круге в мужском одиночном разряде Надаль сыграл с представителем США Маркосом Хироном и в матче, длившемся 1 час 49 минут, обыграл его со счетом 1:6, 4:6, 2:6.

Первый турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, и в этом году традиционно пройдет в Мельбурне. Первый чемпионат состоялся в 1905 году. Турнир по хронологии является первым из четырех событий года Большого шлема. Остальные три - это чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на жестких кортах Мельбурн Парка с 1988 года. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису является Новак Джокович, в женском одиночном разряде - Наоми Осака.