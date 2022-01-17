В Армении открыты все дороги межгосударственного и республиканского значения

Дорожный департамент полиции сообщает, что по состоянию на 09:00 17 января на автодорогах Ахуряна, Апарана, Севана, Вардениса, Сисиана, Гориса, Капана, Мегри, Артик-Алагяз и на поворотах Степанавана местами гололедица.

Как передает «Арменпресс», в сообщении Дорожного департамента полиции отмечено, что перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.