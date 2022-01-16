Киев обвинил Россию в кибератаках на украинские госсайты

Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность РФ к недавним кибератакам на сайты госорганов страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

СБ Украины и Национальная полиция страны ранее возбудили уголовное дело по факту кибератак на сайты госорганов и проводят расследование. В правоохранительных ведомствах страны заявили о якобы причастности к этому РФ.

"На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике, все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах, добавили там.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".