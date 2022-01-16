Для лыжника Микаела Микаеляна самые важные соревнования в этом году – не Олимпийские игры

Для Микаэла Микаеляна, лидера армянского лыжного спорта, приоритетом в этом году являются не Олимпийские игры, а чемпионат мира U23.

"Результатами гонок на первых двух дистанциях я недоволен. Какое-то время я беспокоился о своем состоянии, но в последний день гонки, в спринте, я уже был доволен собой", - как передает Арменпресс, сказал Микаелян журналистам.

Последний подчеркнул, что вне зависимости от турнира всегда старается выложиться по полной.

«Моя главная цель — молодежный чемпионат мира, а не Олимпиада. Я буду на Играх в Пекине только 15 дней, и оттуда поеду на чемпионат мира. Приоритетом для меня является чемпионат U23».

Микаэл Микаелян – абсолютный чемпион чемпионата Армении этого года. Он примет участие в зимних Олимпийских играх во второй раз

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В Играх примут участие более 4000 спортсменов из 95 стран мира. В 7 видах спорта будет разыграно 109 комплектов медалей.