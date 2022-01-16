В Армении ожидается снег, похолодает на 6-8 градусов

На территории Армении в некоторых районах днем 16 января, ночью 19 января, а ночью 20 января — в большинстве районов, ожидается снег. 17-18 января, днем 20 января, 21 января ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды, 16-21 января ветер будет северо-западным, 2-5 м/с.

"16-18 мая температура воздуха постепенно понизится на 6-8 градусов", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, 16 января, 17-18 января, 20 и 21 января в Ереване осадков не ожидается. Снег ожидается в ночь с 19 на 20 января.