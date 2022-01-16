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ДТП на Бейрутской улице в Ереване: один человек погиб, двое пострадали

ДТП на Бейрутской улице в Ереване: один человек погиб, двое пострадали

16 января в 03:50 часов  утра в Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в парке возле мэрии Еревана произошло ДТП, есть пострадавшие и жертвы, необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, место выехал боевой расчет Ереванского пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

«Выяснилось, что на Бейрутской улице возле детского сада столкнулись автомобили Opel Astra  и  Mercedes-Benz S500 (водитель Д․ Г․, 1993 г.р.)», — говорится в сообщении. 

Согласно источнику, спасатели обесточили автомобили, перекрыли вентиль газового баллона автомобиля Opel Astra, поднесли к машине скорой помощи 3 пострадавших․ Последние были доставлены и госпитализированы в больничный комплекс «Гераци» N1, где Г. Б. (1988 г.р.) умер.

 

 


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