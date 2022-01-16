Армения – почетный гость культурного фестиваля «Дни наследия Шарджи»

В рамках рабочего визита президента Республики Армения Армена Саркисяна в Объединенные Арабские Эмираты супруга президента Нуне Саркисян и члены армянской делегации посетили Институт наследия Шарджи, встретились с директором института Абдулазизом Аль Мусалламом (Abdulaziz Al Musallam) и организаторами фестиваля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, Армения в этом году в качестве почетного гостя примет участие в этом престижном ежегодном фестивале, проводимом Институтом наследия Шарджи, имея уникальную возможность представить культурное наследие нашей страны и народа.

Согласно источнику, фестиваль «Дни культурного наследия Шарджи» проводится с 2003 года. Он считается одним из самых известных культурных событий и проводится ЮНЕСКО – в рамках Дней всемирного наследия. Каждый год какая-то страна приглашает в качестве почетного гостя, и в событийном центре фестиваля – культурное наследие именно этой страны, ее ремесло и искусство, традиции. Павильон Армении будет представлен на фестивале под эгидой госпожи Нунэ Саркисян.

В ходе встречи с директором Института наследия Шарджи Абдулазизом Аль Мусалламом госпожа Нунэ Саркисян поблагодарила за приглашение Армении в качестве почетного гостя фестиваля. «Для нас большая честь быть почетным гостем на этом престижном фестивале в этой прекрасной стране. Мы высоко ценим нашу дружбу с ОАЭ и надеемся, что это станет началом еще одной культурной программы между нашими странами, — сказала Нунэ Саркисян. - Мы должны еще раз показать миру, что Армения – красивая страна, которую стоит посетить. Мы считаем, что следующим шагом должно стать проведение Дней арабской культуры в Армении».

Госпожа Нунэ Саркисян отметила, что выставка может путешествовать и по другим арабским странам, представляя не только искусство и традиции Армении, армянского народа, но и культурные и научно-образовательные учреждения, такие как Матенадаран, музеи истории и современного искусства.

Госпожа Нунэ Саркисян также подчеркнула участие Армении в фестивале с точки зрения развития туризма, отметив, что интерес к Армении, а также лучшее знание нашей страны могут стимулировать поток туристов в Армению», - говорится в сообщении.