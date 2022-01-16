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COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 240 новых случаев, 1 человек умер  

COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 240 новых случаев, 1 человек умер  

По состоянию на 11:00 часов 16 января всего в Армении подтверждено 347 617 случаев заболевания коронавирусом, из них 333 609 —  случаев выздоровления и 8 019 летальных исходов. 4473 пациента фактически получают лечение от коронавирусной болезни.

Как передает  Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За сутки проведено 4217 тестов, по результатам которых подтверждено 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 91 гражданин, зарегистрирован 1 случай смерти.

Общее число тестирований – 2 млн 640 тыс.619.

 

 


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