COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 240 новых случаев, 1 человек умер  

По состоянию на 11:00 часов 16 января всего в Армении подтверждено 347 617 случаев заболевания коронавирусом, из них 333 609 — случаев выздоровления и 8 019 летальных исходов. 4473 пациента фактически получают лечение от коронавирусной болезни.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За сутки проведено 4217 тестов, по результатам которых подтверждено 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 91 гражданин, зарегистрирован 1 случай смерти.

Общее число тестирований – 2 млн 640 тыс.619.