Главы МИД Германии и Франции совместно посетят линию соприкосновения Донбасса

Германия и Франция предпринимают новую попытку посредничества между Россией и Украиной.

Как передает Арменпресс, Deutsche Welle сообщает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан намерены в ближайшее время посетить линию соприкосновения в Донбассе.

Точных дат визита пока нет, но отмечается, что он возможен не позднее февраля.

"Г-жа Бербок впервые посетит Украину в рамках своего первого официального визита в качестве министра иностранных дел. Затем будет подготовлен совместный франко-германский визит на линию соприкосновения", - сказал глава МИД Франции.

Глава МИД ФРГ 17 января посетит Киев, где встретится с высшим руководством страны.