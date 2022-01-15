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Главы МИД Германии и Франции совместно посетят линию соприкосновения Донбасса

Главы МИД Германии и Франции совместно посетят линию соприкосновения Донбасса

Германия и Франция предпринимают новую попытку посредничества между Россией и Украиной. 

Как передает Арменпресс, Deutsche Welle сообщает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан намерены в ближайшее время посетить линию соприкосновения в Донбассе.

Точных дат визита пока нет, но отмечается, что он возможен не позднее февраля. 

"Г-жа Бербок впервые посетит Украину в рамках своего первого официального визита в качестве министра иностранных дел. Затем будет подготовлен совместный франко-германский визит на линию соприкосновения", - сказал глава МИД Франции. 

Глава МИД ФРГ 17 января посетит Киев, где встретится с высшим руководством страны.


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