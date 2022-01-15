Более 85 процентов населения Китая полностью вакцинировано против COVID-19

В Китае более 1,22 миллиарда человек прошли полную вакцинацию против COVID-19, что составляет более 85% населения страны.

Как передает Арменпресс, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэнга.

«По состоянию на 14 января, в Китае было введено 2 928 981 000 доз вакцины против COVID-19, а число людей, прошедших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек», — сказал Ми Фэнг.

Согласно последней переписи, население Китая составляет более 1,411 млрд человек, так что к настоящему времени процесс вакцинации прошли более 85% населения страны.

Китайские власти ранее одобрили четыре вакцины массового производства, в том числе три инактивированные вакцины, разработанные компанией Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (часть Sinovac), Уханьским институтом биологических исследований (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (часть Sinopharm). CanSino Biologics также Одобрена также единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора CanSino Biologics Ad5-nCoV. Вакцинация в Китае бесплатная и добровольная.