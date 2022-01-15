Казахстан освободил 4 граждан Кыргызстана, задержанных во время беспорядков
15:57, 15 Январь, 2022
Казахстан освободил 4 граждан Кыргызстана, ранее задержанных по подозрению в причастности к экстремистской деятельности.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МИД Кыргызстана.
Граждане Кыргызстана уже успешно вернулись на родину.
По официальным данным кыргызской стороны, во время событий в Казахстане убиты двое кыргызстанцев, арестованы пятеро, один позже отпущен.
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