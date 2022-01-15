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Казахстан освободил 4 граждан Кыргызстана, задержанных во время беспорядков

Казахстан освободил 4 граждан Кыргызстана, задержанных во время беспорядков

Казахстан освободил 4 граждан Кыргызстана, ранее задержанных по подозрению в причастности к экстремистской деятельности.

 Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МИД Кыргызстана.

Граждане Кыргызстана уже успешно вернулись на родину. 

По официальным данным кыргызской стороны, во время событий в Казахстане убиты двое кыргызстанцев, арестованы пятеро, один позже отпущен.

 

 

 


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