Глава МИД Канады посетит Украину с шестидневным визитом

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на следующей неделе посетит Украину с шестидневным визитом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство иностранных дел Канады.

Министерство иностранных дел заявило, что цель визита—«подтверждение приверженности Канады суверенитету и территориальной целостности Украины». В заявлении говорится, что Канада «будет работать со своими международными партнерами над продвижением верховенства закона в целях защиты достоинства и прав человека украинцев».