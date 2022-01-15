Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

Глава МИД Канады посетит Украину с шестидневным визитом

Глава МИД Канады посетит Украину с шестидневным визитом

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на следующей неделе посетит Украину с шестидневным визитом. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство иностранных дел Канады.

Министерство иностранных дел заявило, что цель визита—«подтверждение приверженности Канады суверенитету и территориальной целостности Украины». В заявлении говорится, что Канада «будет работать со своими международными партнерами над продвижением верховенства закона в целях защиты достоинства и прав человека украинцев».

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]