Европейские индексы снизились - 14-01-22
МОСКВА, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.93% и составил 15883.24 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.81% и составил 7143.00 пункта, британский FTSE снизился на 0.28% и составил 7542.95 пункта, а российский RTSI снизился на 2.05% и составил 1485.86 пункта.
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