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Владимир Киракосян назначен председателем Комитета лесного хозяйства

Владимир Киракосян назначен председателем Комитета лесного хозяйства
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Владимира Киракосяна председателем Комитета лесного хозяйства. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.
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