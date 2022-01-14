Владимир Киракосян назначен председателем Комитета лесного хозяйства
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Владимира Киракосяна председателем Комитета лесного хозяйства. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.
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