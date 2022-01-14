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Артур Атабекян назначен председателем Суда по делам банкротства

Артур Атабекян назначен председателем Суда по делам банкротства

Указом президента Армении, Артур Атабекян назначен председателем Суда по делам банкротства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, назначение осуществлено на основании решения Высшего судебного совета.


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