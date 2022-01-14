Туризм в Грузии возрождается

Число визитов международных путешественников в Грузию в 2021 году составило 1,9 миллиона, что на 7,7% больше по сравнению с 2020 годом, и почти на 80% меньше, чем в 2019, как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальная администрация туризма.

Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб грузинскому туризму, который занимает важное место в экономике страны. В допандемийный период, в 2019 году успехи отрасли были рекордными. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.

Завершение 2021 года ростом числа иностранных путешественников стало приятным сюрпризом. В период с января по ноябрь прошлого года, общее число визитов составило 1,7 миллиона человек, что на 1,6% меньше, чем за 11 месяцев 2020 года.

По данным Национальной администрации, большую роль в позитивной статистике роста туризма в прошлом году сыграл декабрь месяц, когда международные путешественники осуществили в Грузию 178,16 тысячи визитов, из которых 144,6 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 239%.