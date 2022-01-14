Царукян объявил конкурс на установление статуи Иисуса Христа в Армении

По инициативе семьи лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна объявлен конкурс на установление статуи Иисуса Христа в Армении.

«По инициативе моей семьи объявлен конкурс на строительство статуи Иисуса Христа на возвышении в Армении. Пусть он укажет армянскому народу путь возрождения», - как сообщает Арменпресс, написал Царукян на своей странице в Facebook.