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Царукян объявил конкурс на установление статуи Иисуса Христа в Армении

Царукян объявил конкурс на установление статуи Иисуса Христа в Армении

По инициативе семьи лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна объявлен конкурс на установление статуи Иисуса Христа в Армении.

«По инициативе моей семьи объявлен конкурс на строительство статуи Иисуса Христа на возвышении в Армении. Пусть он укажет армянскому народу путь возрождения», - как сообщает Арменпресс, написал Царукян на своей странице в Facebook.


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