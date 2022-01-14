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Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 4 февраля в Пекине

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 4 февраля в Пекине

Подготовка российско-китайского саммита, который состоится 4 февраля в Пекине в день открытия зимних Олимпийских игр, идет полным ходом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Мы готовим официальный саммит российско-китайский, - подтвердил он. - Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне".


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