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Миротворческие контингенты Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату

Миротворческие контингенты Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату

Подразделения миротворцев ОДКБ из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату и направились к местам постоянной дислокации. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

Подразделения из Армении произвели погрузку своей автомобильной техники и личного состава в три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России и вылетели с аэродрома Алма-Аты.


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