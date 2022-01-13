Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Бустерный компонент вакцинации будет эффективен против штамма омикрон

Бустерный компонент вакцинации будет эффективен против штамма омикрон

Вакцинация бустером достаточно эффективна и в борьбе с омикроном.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщила начальник Управления эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян.

Она отметила, что уже есть два случая заражения омикрон штаммом, и она как специалист не исключает, что омикрон уже циркулирует по всей Армении. Если он есть в соседних странах, то будет и у нас. Заболевшие омикроном имеют легкую клинику. Они лечатся дома».

По словам Ромеллы Абовян, симптомы омикрона очень схожи с симптомами  других штаммов: повышение температуры, кашель, заложенность в носу, боли в мышцах.

«По данным исследования международной организации, в случае омикрона гораздо меньше поражается легочная ткань, и пневмония возникает реже. Это по сегодняшним данным, не исключено, что через несколько дней будет иная информация», - отметила Ромелла Абовян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]