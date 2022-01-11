МИД Франции отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ

Франция приняла к сведению заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выводе миротворческого контингента ОДКБ в ближайшие дни. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил представитель французского МИД, призвав к диалогу для эскалации ситуации.

Ранее президент Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней.

"Приняли к сведению заявление президента Казахстана … по поводу вывода сил быстрого реагирования ОДКБ, дислоцированных на территории Казахстана. Франция и ее европейские партнеры привержены суверенитету Казахстана, который должен полностью соблюдаться", - заявил представитель МИД на брифинге во вторник, отвечая на вопрос РИА новости.

"Необходимо начать диалог, чтобы позволить снизить напряженность. Мы будем и впредь бдительно следить за соблюдением основных свобод и прав человека", - отметил он.