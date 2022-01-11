В объявленной во время войны общенациональной кампании по сбору средств участвовали около 750 000 дарителей

«В общенациональной кампании по сбору средств «Мы и наши границы. Все для Арцаха», объявленной 27 сентября 2020 года, приняли участие около 750 000 благотворителей. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании следственной комиссии по изучению использования средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан» и переданных в Государственный бюджет РА, сообщил исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян.

Член фракции «Айастан» Арцвик Минасян, возглавляющий комиссию, попросил Аршамяна представить цели сбора средств, публичные объявления о сборе средств и количество людей, участвующих в сборе средств.

Директор фонда напомнил, что начало кампании по сбору средств было обусловлено развязанной Азербайджаном войной. «Всего в общенациональном сборе средств приняли участие около 750 000 дарителей, 500 000 пожертвований поступили напрямую на различные счета фонда. Фонд имеет денежные счета в ЦБ, также и в различных частных банках, казначейского счета у него нет. Значительная часть этих 500 000 пожертвований поступила из-за рубежа», - сказал Аршамян.

Эти цифры приблизительные. Многих дарителей невозможно идентифицировать, отсутствуют персональные данные лиц, перечислявших по 1 000 драмов посредством коротких сообщений. Кроме того, многие онлайн-дарители не указывали свои имена и фамилии.

Аршамян заверил, что сбор средств был согласован с председателем Попечительского совета и с рядом членов Совета, а также с правительством РА. «Это было общенациональное стремление. В условиях военного положения все это надо было согласовывать с соответствующими структурами. В итоге было принято консенсусное решение, что общенациональный сбор средств будет проводиться исключительно через фонд. Другими словами, фонд был мостом для сбора средств для решения задач войны», - сказал директор фонда.

Из собранной суммы Всеармянский фонд перечислил правительству 52 миллиарда 703 миллиона 113 000 драмов.