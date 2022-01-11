Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Размика Давояна
16:18, 11 Январь, 2022
Премьер-министр Никол Пашинян в связи с кончиной поэта Размика Давояна направил телеграмму соболезнования.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате правительства Армении, в телеграмме, в частности, говорится:
«С болью узнал о кончине Размика Давояна.
Размик Давоян был видным представителем современной армянской литературы, автором более 40 сборников и книг, чьи произведения были изданы и рядом зарубежных издательств. Велик его вклад в развитие современной армянской литературы.
Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким господина Давояна».
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