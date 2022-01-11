Арман Саргсян оценивает ситуацию на армяно-азербайджанской границе как «не столь напряженную»
13:32, 11 Январь, 2022
ЕРЕВАН, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В последнее время ситуация на армяно-азербайджанской границе остается не столь напряженной, но никто не исключает, что в любой момент может возникнуть некоторая напряженность. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель министра обороны Арман Саргсян.
"Подробности сообщить не могу, но порекомендую то же. Все публикуем, дана официальная информация, советую следить за новостями. В целом провокации, инциденты были, и они могут повториться", - сказал Саргсян.
Замминистра призвал граждан следить за официальными новостями и доверять им.
"И вы убедились, что никакая тайна от общественности не скрывалась. Возможно, кто-то оценивал, что с опозданием, другой - что очень оперативно. Информацию мы предоствляли, общественность была проинформирована", - сказал Саргсян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм