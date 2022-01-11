Министр обороны представил нового начальника Военного университета имени Вазгена Саркисяна
10 января министр обороны РА Сурен Папикян представил курсантам Военного университета имени Вазгена Саркисяна нового начальника учебного заведения, полковника Артура Ерояна.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны, глава ведомства отметил, что невозможно переоценить роль военного образования в формировании современной, боеспособной армии, и подчеркнул, что в этом смысле военно-учебные заведения Армении выполняют очень важную миссию. Министр обороны заверил, что деятельность вуза всегда будет в центре его внимания.
Сурен Папикян обошел территорию университета, ознакомился с особенностями учебного процесса, с учебными планами и дал ряд указаний.
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