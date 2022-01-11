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Токаев сообщил, что вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахастана начнется через 2 дня

Токаев сообщил, что вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахастана начнется через 2 дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ из страны начнется через два дня.

«В целом острая фаза антитеррористической операции завершена. Ситуация стабильная во всех регионах. В связи с этим заявляю, что основная задача миротворческих сил ОДКБ успешно выполнена. Через двое суток начнется поэтапный вывод миротворческих сил ОДКБ. Процесс займет не более 10 дней», - как передает «Арменпресс», сообщил президент Казахстана во время выступления в Парламенте.


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