Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и созидать в Арцахе: заявление МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах 10 января выступило с заявлением в связи с очередным грубым нарушением Азербайджаном режима прекращения огня. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в заявлении говорится:

“Сегодня, 10 января, азербайджанская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу мирных жителей и гражданские объекты в общинах Красный Базар, Тагавард Мартунинского района и Нахиджеваник Аскеранского района Республики Арцах.

Подобные действия являются проявлением антиармянской и нацистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне, что служит очередным доказательством того, что «миролюбивые» заявления властей Азербайджана не имеют ничего общего с реальными террористическими и экспансионистскими целями, которые преследует эта страна в отношении Арцаха, армянского народа и региона.

Агрессивное поведение Азербайджана с момента прекращения боевых действий является грубым нарушением достигнутых договоренностей, норм международного права, принципов гуманности и направлено на запугивание общества Республики Арцах, а также срыв деятельности российской миротворческой миссии.

Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что подобными действиями Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и созидать в Арцахе, для которых категорически неприемлем какой бы то ни было статус в составе Азербайджана.

Мы и дальше будем развивать и укреплять нашу Родину”.