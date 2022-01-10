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Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и созидать в Арцахе: заявление МИД Арцаха

Азербайджану не удастся расшатать решимость арцахцев жить и созидать в Арцахе: заявление МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах 10 января выступило с заявлением в связи с очередным грубым нарушением Азербайджаном режима прекращения огня. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в заявлении говорится:

“Сегодня, 10 января, азербайджанская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув обстрелу  мирных жителей  и гражданские объекты  в общинах Красный  Базар, Тагавард Мартунинского района и Нахиджеваник  Аскеранского района Республики Арцах.

Подобные действия являются проявлением антиармянской и нацистской политики, проводимой в Азербайджане на государственном уровне, что  служит очередным  доказательством того, что «миролюбивые» заявления властей Азербайджана не имеют ничего общего с реальными террористическими  и экспансионистскими целями, которые   преследует эта страна в отношении   Арцаха, армянского народа и региона.

Агрессивное поведение Азербайджана с момента прекращения боевых действий является грубым нарушением достигнутых договоренностей, норм международного права, принципов гуманности и  направлено   на запугивание общества Республики Арцах, а также срыв деятельности российской миротворческой миссии.

Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что подобными действиями Азербайджану не удастся расшатать решимость  арцахцев жить и созидать в Арцахе, для которых категорически неприемлем какой бы то ни было статус в составе Азербайджана.

Мы и дальше будем развивать и укреплять нашу Родину”.


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