Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

В результате стрельбы азербайджанцев по направлению населенного пункта Кармир Шука сгорел гражданский автомобиль

В результате стрельбы азербайджанцев по направлению населенного пункта Кармир Шука сгорел гражданский автомобиль

Информация, распространенная азербайджанскими СМИ, что военнослужащие подразделения Армии обороны Республики Арцах, якобы, из автомобиля открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, является очередной дезинформацией, не соответствующей действительности. Как передает «Арменпресс», по этому поводу Министерство обороны Республики Арцах распространило заявление.

На самом деле с позиций, расположенных в районе населенного пункта Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах, именно азербайджанские военнослужащие открыли беспорядочный огонь в направлении села, в результате чего загорелась машина, принадлежащая гражданскому лицу, припаркованная возле детского сада.

В связи с инцидентом соответствующая информация была предоставлена командованию российского миротворческого контингента, и были предприняты меры по возвращению азербайджанской стороны к режиму прекращения огня.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]