В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти 8 тыс. человек
10:43, 10 Январь, 2022
Правоохранительные органы Казахстана задержали почти 8 тыс. человек в связи с прошедшими в стране беспорядками.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник Telegram-канал опе
"Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек", - говорится в сообщении.
Полиция изъяла пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия.
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