«Рома» дома проиграла «Ювентусу»: Генрих Мхитарян забил гол

В 21-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» дома принимала «Ювентус».

Как передает «Арменпресс», в матче, состоявшемся на Олимпийском стадионе Рима, «Рома» после первого тайма выигрывала, но упустила победу в конце второго тайма.

В составе «Ромы» на 48-й минуте отличился полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, который отыграл весь матч.

Итог матча: «Рома»-«Ювентус» - 3:4.

«Рома» в Серии А на 8-м месте, «Ювентус» на 5-м.