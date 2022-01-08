Во Франции ушел из жизни художник Мгер Мансурян

Во Франции утром 7 январяскончался художник Мгер Мансурян- брат композитора, заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Тиграна Мансуряна и оперной певцы, сопрано Аракс Мансурян.

О смерти художника Арменпресс сообщила племянница Мгера Мансуряна Нвард Мансурян.

«Он жил во Франции со своей семьей. У него была жена, двое детей и внуки. У него были проблемы с легкими, и он не мог дышать. Он заразился коронавирусом. Пролежав два месяца в больнице, он был парализован. Спасти его не смогли", - сказала Нвард Мансурян.

Нвард Мансурян подчеркнула, что его дядя никогда не переставал писать. Слава и выставки его не интерсовали. Мгер Мансурян работал даже тогда, когда плохо себя чувствовал физически, уверяя родных, что с ним все в порядке.

«Искусство было приоритетом в его жизни. Работы Мгера Мансуряна выставлялись как в Армении, так и за рубежом, но он писал и писал, потому что не писать не мог», - сказала Нвард Мансурян.

По ее словам, Мансурян был очень связан с Арменией, где у него был дом. Он посещал родину каждый год. «Он приехал в Армению летом 2021 года. Мы встречались, он с женой побывал в Артике, откуда эмигрировала его семья. Они посетили все места, которые были связаны с детством и вызывали теплые воспоминания», - отметила Нвард Мансурян.

Артиста похоронят 11 января во Франции, но по его просьбе жена привезет в Армению горсть земли.