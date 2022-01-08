Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в посольствах Армении и Беларуси в Москве
15:05, 8 Январь, 2022
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в посольствах Армении и Белоруссии в Москве, требуя вывода войск с территории Казахстана.
Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
"Накануне стало известно, что на электронные адреса посольств Армении и Беларуси были отправлены письмы с угрозой взрыва. Неизвестные потребовали вывода войск этих стран с территории Казахстана», — сказал источник ТАСС.
По его словам, здания осмотрены, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.
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