Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в посольствах Армении и Беларуси в Москве

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в посольствах Армении и Белоруссии в Москве, требуя вывода войск с территории Казахстана.

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

"Накануне стало известно, что на электронные адреса посольств Армении и Беларуси были отправлены письмы с угрозой взрыва. Неизвестные потребовали вывода войск этих стран с территории Казахстана», — сказал источник ТАСС.

По его словам, здания осмотрены, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.