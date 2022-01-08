Армянский собор— среди самых популярных среди туристов религиозных сооружений Львова

Армянский собор - одно из самых популярных религиозных сооружений Львова среди туристов.

Как передает Арменпресс, об этом пишет AnalitikaUA.net.

Отмечено, что церкви Львова выделяются своей красотой и величием среди церквей других городов Украины.

По данным издания, в рейтинге Novini.LIVE перечислены самые популярные туристические направления.

СМИ напоминают, что Армянская церковь Преображения Пресвятой Богородицы является одним из старейших культовых архитектурных памятников Львова. Входит в состав архитектурных памятников исторического центра Львова - Старого города. Храм внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ранее сообщалось, что строительство, идентификация, реставрация и сохранение церквей является одним из основных направлений деятельности армянской диаспоры в Украине. По словам президента Союза армян Украины Вилена Шатворяна, церковь с армянскими традициями является не только духовным, но и культурным центром.