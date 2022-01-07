“Ереванский бестселлер”: лидирует Ашот Агабабян: армянская литература, декабрь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за декабрь 2021 года.

На первом месте роман Ашота Агабабяна “Живем как в последний раз”. Роман повествует о легендарном армянине, штангисте Серго Амбарцумяне, некогда считавшимся сильнейшим человеком мира. Армянский читатель впервые познакомится с новыми открытиями с «закрытых» страниц нашей истории, и невероятно бурной жизни Серго Амбарцумяна, которая протекала в период многих, поворотных для нашего народа событий, связанных с Агаси Ханджяном, Иосифом Сталиным, Анастасом Микояном, Лаврентием Берией, Егише Чаренцем, кровожадным наркомом внутренних дел Хачиком Мугдуси.

На втором месте сборник рассказов Вано Сирадегяна “Дверь”. Вано Сирадегян - один из талантливых, читаемых и любимых армянских прозаиков прошлого века, обреченный остаться таковым. Его проза столько же классична, сколь и современна. Это истории о людях, об их мышлении, проблемах, мечтах и чувствах. Сборник «Дверь» вобрал рассказы из всех предыдущих книг автора («Воскресенье», «Тяжелый свет», «Чтобы не было слишком много», «Отведи руку от боли», «Страна до востребования).

На третьем месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На четвертой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На пятом месте Овик Афьян с книгой “Сладкая жизнь”. После войны жизнь сладкой не бывает, а в раю? А есть ли рай? Эта история не о слепых, а о не видящих людях, которые любят, даже не зная об этом, это и путешествие из затерянного города в новый город, от любви к ненависти, от храма к рынку, от разделки мяса к политике, из мира живых в мир мертвецов. И наоборот. И цель этого путешествия - найти рай, будь то в воздухе, в воде, в огне или на земле. Это история о прозрении и опровержении того, что люди видят рай, лишь закрыв глаза. Это - горькая история о сладкой жизни.

На шестом месте - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...

На седьмом месте “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждый из 11 рассказов книги представляет собой историю жизни героя через межличностные отношения, личные размышления и диалоги с читателем. Эти истории, будучи отдельными, независимыми историями, объединяются в одной точке и становятся частью большой законченной истории. Одним из ключевых посланий книги является то, что, между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополняющие детали, лучше узнавать человека, окружающую его жизнь и мир.

На восьмом месте «Одинокий» Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На девятом месте также Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и о удушающей тоске.

“Красный” Овика Афьяна находится на десятом месте. Война меняет все. Даже любимые цвета художников или любимые движения танцоров. Неизменными остаются только люди, которые находятся в состоянии войны или ищут мира, с каждым днем все больше и больше отдаляясь от него. Это история войн разных времен, мечтаний и страданий, история о людях, которые любят или борются с самим собой, в своем доме, в своем городе, на границе своей страны. И эта любовь и борьба никогда не заканчиваются.

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“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).