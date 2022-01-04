Два депутата от фракции «Гражданский договор» подали в отставку

Депутаты Национального Собрания Армении, члены фракции «Гражданский договор» Седрак Товмасян и Сергей Мовсисян подали прошение об отставке. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте НС.

«Согласно ч.1 ст.155 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания”, депутаты Седрак Товмасян и Сергей Мовсисян подали прошение об отставке.

Согласно ч.2 ст.155 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания”, если в течение одной недели после оглашения прошения об отставке депутат отзывает его в письменной форме, председатель НС выступает с заявлением, если же депутат не отзывает свое прошение, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывается и оглашается спикером парламента. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола», - говорится в заявлении, подписанном председателем НС Армении.