Россия не намерена возвращаться к "железному занавесу" в отношениях с Западом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "БелРос".

Отвечая на вопрос, вернется ли РФ к "железному занавесу" в отношениях с Западом, Захарова заявила: "Мы - нет". "А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры, (неизвестно - ред.)", - добавила она.